Після загрози блекауту. Запорізька АЕС знову отримує електроенергію за двома лініями

У Міненерго розповіли, що було відремонтовано високовольтну повітряну лінію 330 кВ, яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

"Наразі окупована ЗАЕС знову має можливість отримувати електроенергію по двох лініях живлення. Але ще раз наголошую, через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, безпечну експлуатацію найбільшої у Європі АЕС може гарантувати лише її повернення під контроль України.