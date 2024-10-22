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Після загрози блекауту. Запорізька АЕС знову отримує електроенергію за двома лініями

Ілюстративне фото: Запорізька АЕС знову отримує електроенергію за двома лініями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські енергетики відремонтували одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Лінію було пошкоджено через російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

У Міненерго розповіли, що було відремонтовано високовольтну повітряну лінію 330 кВ, яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

"Наразі окупована ЗАЕС знову має можливість отримувати електроенергію по двох лініях живлення. Але ще раз наголошую, через окупацію Запорізької АЕС ворогом ситуація на станції залишається загрозливою", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, безпечну експлуатацію найбільшої у Європі АЕС може гарантувати лише її повернення під контроль України.

 

Обстріл росіян

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, через російський обстріл відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Через це, як наголошували в Міненерго, виникла загроза блекауту.

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Запорізька АЕСЕлектроенергіяВійна в Україні