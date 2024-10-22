После угрозы блэкаута. Запорожская АЭС снова получает электроэнергию по двум линиям

В Минэнерго рассказали, что была отремонтирована высоковольтная воздушная линия 330 кВ, которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"В настоящее время оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Но еще раз подчеркиваю, из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, безопасную эксплуатацию самой большой в Европе АЭС может гарантировать только ее возвращение под контроль Украины.