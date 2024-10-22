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После угрозы блэкаута. Запорожская АЭС снова получает электроэнергию по двум линиям

Иллюстративное фото: Запорожская АЭС снова получает электроэнергию по двум линиям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские энергетики отремонтировали одну из линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Линия была повреждена из-за российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

В Минэнерго рассказали, что была отремонтирована высоковольтная воздушная линия 330 кВ, которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. 

"В настоящее время оккупированная ЗАЭС снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Но еще раз подчеркиваю, из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко. 

По его словам, безопасную эксплуатацию самой большой в Европе АЭС может гарантировать только ее возвращение под контроль Украины. 

 

Обстрел россиян

Напомним, вчера, 21 октября, из-за российского обстрела отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Из-за этого, как подчеркивали в Минэнерго, появилась угроза блэкаута.

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