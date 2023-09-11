Після втрати сотень одиниць. РФ надумала знову виробляти танк Т-80: що про нього відомо

Відновлення виробництва "з нуля"

Нещодавно генеральний директор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов розповів, що танки Т-80 нібито хочуть виготовляти в Росії "з нуля".

"Таке завдання стоїть, або принаймні його поставили перед нами військові. І ми зараз активно взаємодіємо, працюємо, вивчаємо ці питання з Міністерством промисловості та торгівлі", - додав він.

Як зазначає Forbes, причиною такого рішення можуть бути значні російські втрати техніки, у тому числі танків, під час повномасштабної війни проти України.

За даними Oryx, з 24 лютого 2022 року було зафіксовано 600 випадків знищення чи захоплення танків Т-80 у різних модифікаціях.

ЗСУ успішно знищували і найновішу модифікацію танка - Т-80БВМ. Загалом російська армія втратила щонайменше 96 одиниць такої техніки.

Т-80БВМ

За словами Потапова, виробляти з нуля хочуть саме Т-80БВМ, який нібито має посилений захист.

Російські пропагандисти вихваляються, що танк "зможе витримати удари з протитанкового ракетного комплексу Javelin", завдяки козирку, який вже жартома називають "мангалом".

Фото: "мангал" на вежі Т-80 (росЗМІ)

Але, як зазначає Defense Express, модернізація танка полягає не в "мангалі", а у більшій кількості елементів з динамічним захистом на вежі та інших частинах техніки.

Фото: динамічний захист Т-80 (росЗМІ)

На вежі Т-80БВМ планують розмістити і сітку з металевими елементами, яка нібито має блокувати підрив реактивної гранати чи протитанкової ракети у разі влучання.

Фото: захисна сітка на Т-80 (скриншот)

Також росіяни розповідають, що на техніці встановлять станцію радіоелектронної боротьби, яка має придушувати супутникову навігацію та канали керування дронами. Її розмістили на вежі у вигляді характерного "грибочка".

Фото: РЕБ на Т-80 (росЗМІ)

Чи реальні такі плани РФ

Генеральний директор "Уралвагонзаводу" визнає, що для відновлення виробництва танків необхідні "нові потужності".

При цьому, як зазначив американський військовий журналіст Девід Акс у статті Forbes, хоч на "Уралвагонзаводі" у Росії може залишатися обладнання для виробництва, йому явно не вистачить постачальників десятків тисяч необхідних деталей.