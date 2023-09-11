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После потери сотен единиц. РФ надумала снова производить танк Т-80: что о нем известно

Фото: РФ надумала снова производить танк Т-80 (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В России решили "с нуля" возобновить производство танка Т-80. Эту технику активно уничтожали украинские защитники с начала полномасштабного вторжения.

Более детально о планах по производству Т-80 в России - в материале РБК-Украина.

Возобновление производства "с нуля"

Недавно генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов рассказал, что танки Т-80 якобы хотят производить в России "с нуля". 

"Такая задача стоит, или, по крайней мере, ее поставили перед нами военные. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, изучаем эти вопросы с Министерством промышленности и торговли", - добавил он. 

Как отмечает Forbes, причиной такого решения могут быть значительные российские потери техники, в том числе танков, в ходе полномасштабной войны против Украины. 

По данным Oryx, с 24 февраля 2022 года было зафиксировано 600 случаев уничтожения или захвата танков Т-80 в разных модификациях. 

ВСУ успешно уничтожали и самую новую модификацию танка - Т-80БВМ. Всего российская армия потеряла по меньшей мере 96 единиц такой техники. 

Т-80БВМ

По словам Потапова, производить с нуля хотят именно Т-80БВМ, который якобы обладает усиленной защитой. 

Российские пропагандисты хвастаются, что танк "сможет выдержать удары из противотанкового ракетного комплекса Javelin", благодаря козырьку, который уже в шутку называют "мангалом". 

Фото: "мангал" на башне Т-80 (росСМИ)

Но, как отмечает Defense Express, модернизация танка заключается не в "мангале", а в большем количестве элементов с динамической защитой на башне и других частях техники. 

Фото: динамическая защита Т-80 (росСМИ)

На башне Т-80БВМ планируют разместить и сетку с металлическими элементами, которая якобы должна блокировать подрыв реактивной гранаты или противотанковой ракеты в случае попадания. 

Фото: защитная сетка на Т-80 (скриншот)

Также россияне рассказывают, что на технике установят станцию радиоэлектронной борьбы, которая должна подавлять спутниковую навигацию и каналы управления дронами. Ее разместили на башне в виде характерного "грибочка". 

Фото: РЭБ на Т-80 (росСМИ)

Реальны ли такие планы РФ

Генеральный директор "Уралвагонзавода" признает, что для возобновления производства танков необходимы "новые мощности". 

При этом, как отметил американский военный журналист Дэвид Акс в статье Forbes, хоть на "Уралвагонзаводе" в России может оставаться оборудование для производства, ему явно не хватит поставщиков десятков тысяч необходимых деталей. 

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