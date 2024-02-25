Після ворожого обстрілу. Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС

Фахівці "Укренерго" відновили резервну лінію харчування Запорізької атомної станції. Повітряну лінію 330 кВ, що забезпечує резервне живлення об'єктів на майданчику атомної станції, відремонтовано та повернуто в роботу.

Повідомляється, що її було сильно пошкоджено під час повітряної тривоги 20 лютого. З того часу ЗАЕС отримувала електроенергію, необхідну для безпечного функціонування, лише за однією магістральною лінією 750 кВ.

Місце ушкодження знаходилося в районі, де постійно тривають бойові дії. Військові допускали туди наші ремонтні бригади у короткі проміжки відносного затишшя, тому працювати доводилося і вдень, і вночі.

"Якби не постійні обстріли росіян, ми впоралися б швидше. Довго чекали, коли ворог перестане бити артилерією. А отримавши дозвіл військових на виїзд, мали ще й розчистити шлях для техніки через розбиту посадку, а тільки потім приступати до ремонту", – відзначають енергетики.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна електростанція – була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно на станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ до реакторних залів на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", з початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше ніж 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

21 лютого також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок із останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.