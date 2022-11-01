Після візових обмежень потік російських громадян до Латвії скоротився на третину

З 19 вересня, коли за рішенням уряду набули чинності обмеження на несуттєві поїздки, потік громадян Росії до Латвії скоротився на 34 проценти.

За минулий тиждень зовнішній кордон перетнули 1826 громадян Росії, що приблизно в п'ять разів менше, ніж у сусідніх країнах: до Естонії за вказаний період в'їхало 8574 громадян Росії, до Литви - 7804. Усього з 19 вересня російсько-латвійський та білорусько-латвійський кордони перетнули 10 687 громадян Росії, але лише ті особи, які відповідають виняткам, встановленим у постанові уряду.

Лише 14% з них в'їхали до Латвії на підставі віз категорії C або D, ще 41% є володарями посвідки на проживання у Латвії, серед них члени сімей громадян Латвії, студенти, які працюють у Латвії та особи, в'їзд яких пов'язаний із робочими потребами чи гуманітарними. міркуваннями. Майже половина громадян Росії, які перетнули зовнішній кордон, користуються візами чи посвідками на проживання, виданими іншими країнами, а це означає, що Латвія не є країною призначення для цих осіб, а використовується для транзиту до інших країн Європейського Союзу.

Минулого тижня у в'їзді до Латвії на підставі рішення Кабінету міністрів, а також з інших обставин було відмовлено 33 громадянам Росії, а з 19 вересня – 302 громадянам Росії. На зеленому кордоні з Росією не було зафіксовано спроби її нелегального перетину.