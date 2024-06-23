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Після візиту Путіна у В'єтнамі заявили, що їх стратегічним партнером є США

Неділя 23 червня 2024 21:07
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Після візиту Путіна у В'єтнамі заявили, що їх стратегічним партнером є США Ілюстративне фото: Після візиту Путіна у В'єтнамі заявили, що їх стратегічним партнером є США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В'єтнам вважає Сполучені Штати Америки своїм стратегічним партнером у економічному та інвестиційному питаннях.

Про це заявив міністр закордонних справ В'єтнаму Буй Тхань Шон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vietnam Plus.

Зазначається, що днями до В'єтнаму прибув помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніель Крітенбрінк. Він провів зустріч з главою МЗС В'єтнаму.

"В'єтнам готовий працювати зі США для просування всеосяжного стратегічного партнерства з метою ефективного, стабільного і змістовного розвитку на основі поваги до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та політичних інститутів один одного", - заявив після зустрічі Буй Тхань Шон.

Водночас, Крітенбрінк підтвердив прихильність США підтримці "сильного, незалежного, самостійного і процвітаючого В'єтнаму.

Цікаво і те, що Крітенбрінк прибув до В'єтнаму мене нвж через добу після візиту туди російського диктатора Володимира Путіна. За результатами його візиту було підписано понад десяток угод про двостороннє співробітництво в галузі освіти, медицини, енергетики, а також оборони.

Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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