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После визита Путина во Вьетнаме заявили, что их стратегическим партнером являются США.

Воскресенье 23 июня 2024 21:07
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После визита Путина во Вьетнаме заявили, что их стратегическим партнером являются США. Иллюстративное фото: После визита Путина во Вьетнаме заявили, что их стратегическим партнером являются США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вьетнам считает Соединенные Штаты Америки своим стратегическим партнером по экономическим и инвестиционным вопросам.

Об этом заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vietnam Plus.

Отмечается, что на днях во Вьетнам прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он провел встречу с главой МИДа Вьетнама.

"Вьетнам готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства с целью эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения к независимости, суверенитету, территориальной целостности и политическим институтам друг друга", - заявил после встречи Буй Тхань Шон.

В то же время, Критенбринк подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и преуспевающего Вьетнама".

Интересно и то, что Критенбринк прибыл во Вьетнам меня через сутки после визита туда российского диктатора Владимира Путина. По результатам его визита было подписано более десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Вьетнам
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