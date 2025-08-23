Після військових навчань: Британія виплатить мільйони компенсації через масові пожежі

Позасудове врегулювання стало результатом тривалого судового позову, в якому 7723 позивача заявили, що вони втратили майно і отримали проблеми зі здоров'ям через пожежу 2021 року в заповіднику Лоллдайга Кенії.

Британський уряд не підтвердив суму виплати, але адвокат, який займається цією справою, повідомив ВВС, що вона склала 2,9 млн фунтів стерлінгів.

За словами захисників кенійської сторони, альтернативою було б продовження судового розгляду протягом ще майже семи років, щоб мати можливість довести ці випадки шляхом аналізу кожного конкретного випадку, що було б складно, оскільки значну частину доказів було втрачено.

Одночасно з цим кенійці не мали медичних записів, які підтверджували б їх заяви про заподіяння шкоди здоров'ю внаслідок вдихання диму від пожежі в Лоллдайзі.

Що передувало

У 2022 році Міністерство оборони Британії заявило, що причиною пожежі, ймовірно, стала похідна піч, перекинута під час навчань у заповіднику. Було встановлено, що постраждали близько 2800 гектарів приватної землі.

У позові стверджувалося, що через дим у прилеглих населених пунктах було завдано шкоди навколишньому середовищу, а також було знищено майно через диких тварин, що розбігались від пожежі.

Британський уряд допоміг заповіднику відновити територію, що згоріла, і там досі проводяться військові навчання.