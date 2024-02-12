Після війни в Україні може бути 4 млн ветеранів та членів їхніх сімей: у Раді розпочали підготовку

Депутати вказали, що нову версію закону розроблено з метою визначення засад комплексної внутрішньої політики у ветеранській сфері". За словами авторів законопроекту, чинна версія не має положень про всебічну підтримку ветеранів війни.

"Чинна редакція Закону України "Про засади внутрішньої й зовнішньої політики" не містить основних засад внутрішньої політики стосовно всебічної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, членів сімей осіб, зниклих безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, членів сімей осіб, які перебувають у полоні, та постраждалих учасників Революції Гідності", - написано в картці законопроекту.

В новій версії закону депутати пропонують: