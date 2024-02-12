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Після війни в Україні може бути 4 млн ветеранів та членів їхніх сімей: у Раді розпочали підготовку

Фото: у Раді розпочали підготовку до закону про ветеранів (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

До Комітету Верховної Ради надійшов законопроект про внесення змін внутрішньої політики у ветеранській сфері. Він торкнеться приблизно 4 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту .

Депутати вказали, що нову версію закону розроблено з метою визначення засад комплексної внутрішньої політики у ветеранській сфері". За словами авторів законопроекту, чинна версія не має положень про всебічну підтримку ветеранів війни.

"Чинна редакція Закону України "Про засади внутрішньої й зовнішньої політики" не містить основних засад внутрішньої політики стосовно всебічної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, членів сімей осіб, зниклих безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, членів сімей осіб, які перебувають у полоні, та постраждалих учасників Революції Гідності", - написано в картці законопроекту.

В новій версії закону депутати пропонують:

  • створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя;
  • вшанування пам’яті про ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності;
  • сприяння створенню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини про українські військові перемоги та українську військову доблесть, поширенню інформації про об’єкти такої спадщини та ознайомленню із ними як в Україні, так і за її межами;
  • залучення ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності до національно-патріотичного виховання;
  • створення умов для формування програм реінтеграції з громадами ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;
  • сприяння створенню нових векторів соціального захисту ветеранів війни.

 

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