После войны в Украине может быть 4 млн ветеранов и членов их семей: в Раде начали подготовку

Депутаты указали, что новая версия закона разработана с целью определения основ комплексной внутренней политики в ветеранской сфере". По словам авторов законопроекта, действующая версия не имеет положений о всесторонней поддержке ветеранов войны.

"Действующая редакция Закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" не содержит основных принципов внутренней политики относительно всесторонней поддержки ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, членов семей лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, членов семей находящихся в плену лиц и пострадавших участников Революции Достоинства", - написано в карточке законопроекта.

В новой версии закона депутаты предлагают: