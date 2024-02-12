RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После войны в Украине может быть 4 млн ветеранов и членов их семей: в Раде начали подготовку

Фото: в Раде начали подготовку к закону о ветеранах (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Комитет Верховной Рады поступил законопроект о внесении изменений внутренней политики в ветеранской сфере. Он коснется примерно 4 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Депутаты указали, что новая версия закона разработана с целью определения основ комплексной внутренней политики в ветеранской сфере". По словам авторов законопроекта, действующая версия не имеет положений о всесторонней поддержке ветеранов войны.

"Действующая редакция Закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" не содержит основных принципов внутренней политики относительно всесторонней поддержки ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, членов семей лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, членов семей находящихся в плену лиц и пострадавших участников Революции Достоинства", - написано в карточке законопроекта.

В новой версии закона депутаты предлагают:

  • создание эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни;
  • память о ветеранах войны, Защитниках и Защитницах Украины и пострадавших участниках Революции Достоинства;
  • содействие созданию материального и нематериального культурного наследия об украинских военных победах и украинской военной доблести, распространению информации об объектах такого наследия и ознакомлению с ними как в Украине, так и за ее пределами;
  • привлечение ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины и пострадавших участников Революции Достоинства к национально-патриотическому воспитанию;
  • создание условий для формирования программ реинтеграции с общинами ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
  • содействие созданию новых векторов социальной защиты ветеранов войны.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине