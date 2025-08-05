Після вибуху на заводі: Румунія терміново посилює охорону військових обʼєктів

Він заявив, що видав наказ, який повертає обов'язкове отримання дозволу Мінекономіки та перевірку служби безпеки для потрапляння на територію збройових заводів і складів. Він нагадав, що цю вимогу було скасовано у січні 2025 року.

За його словами, він розпорядився терміново оновити всі плани безпеки обʼєктів оборонної інфраструктури, складських приміщень та виробничих зон.

"Якщо ще є якийсь директор (сподіваюся, що ні), який вважає, що завод з виробництва патронів або вогнепальної зброї керується як машина для морозива, я пропоную йому скористатися вікном можливості і самому попросити звільнення", - додав Міруца.