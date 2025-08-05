После взрыва на заводе: Румыния срочно усиливает охрану военных объектов

Он заявил, что издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов. Он напомнил, что это требование было отменено в январе 2025 года.

По его словам, он распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.

"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнение", - добавил Мируца.