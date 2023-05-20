UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після вибухів у Маріуполі окупанти переміщують техніку у Новоазовськ, - мерія

Фото: окупанти з Маріуполя переміщують техніку в Новоазовськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни після вчорашніх вибухів у Маріуполі почали переміщувати техніку в Новоазовськ. У регіоні знову фіксуються активність російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Наслідки вчорашньої бавовни: росіяни тягнуться вулицями міста в Новоазовськ", - зазначив він.

Крім того, зранку в окупованому місті зафіксували активне переміщення російських гелікоптерів з боку Бердянська вздовж побережжя Азовського моря.

Також, за словами Андрющенка, зранку у Маріуполі спрацювала ППО. Схожі звуки чули у Лівобережному районі.

Фото: окупанти з Маріуполя переміщують техніку в Новоазовськ (t.me/andriyshTime)

Вибухи у Маріуполі

Нагадаємо, ввечері 19 травня у Маріуполі пролунав потужний вибух. Радник мера Петро Андрющенко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

За його словами, у Маріуполі були "прильоти", за попередньою інформацією, на території Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольокупантиВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти України