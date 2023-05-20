После взрывов в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск, - мэрия

"Последствия вчерашней бавовны: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск", - отметил он.

Кроме того, утром в оккупированном городе зафиксировали активное перемещение российских вертолетов со стороны Бердянска вдоль побережья Азовского моря.

Также, по словам Андрющенко, утром в Мариуполе сработала ПВО. Похожие звуки слышали в Левобережном районе.

Фото: оккупанты из Мариуполя перемещают технику в Новоазовск (t.me/andriyshTime)

Взрывы в Мариуполе

Напомним, вечером 19 мая в Мариуполе раздался мощный взрыв. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил о работе противовоздушной обороны.

По его словам, в Мариуполе были "прилеты", по предварительной информации, на территории Мариупольского аэропорта, где размещаются оккупанты.

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