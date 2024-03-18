Після "виборів" на РФ чекають репресії, поява нових еліт і феодалізація, - експерти

У Російській Федерації після "виборів" на повну потужність буде запущена репресивна машина. У середовищі кремлівських еліт будуть формуватися нові еліти з "ветеранів СВО", а замість імовірного розпаду РФ, буде відбуватися її подальша "феодалізація".

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Аналізуючи процеси найближчим часом, Коваленко зазначив, що путінський режим може вирішити повернути смертну кару і буде влаштовувати показові розстріли "зрадників". А Мусієнко зазначив, що "невідомо, куди ще жорсткіше, з огляду на те, що опозиція і так розгромлена".

Старі нові еліти

Крім того, експерти анонсують перестановки російських чиновників. На їхню думку, розраховувати на появу великої кількості нових осіб не слід, оскільки протягом останніх років Путін віддавав перевагу не "темним конячкам", а добре знайомим управлінцям. Однак учора він натякнув, що має намір активніше залучати до влади учасників війни проти України.

"Мені спала на думку проста думка, яку я намагаюся зараз організувати. З-поміж цих хлопців, які себе не шкодують, в інтересах батьківщини воюють, втрати несуть, каліцтва отримують, треба формувати майбутній управлінський корпус", - сказав Путін.

Олександр Мусієнко переконаний, що формування нової еліти з "ветеранів" може свідчити, що Росія в довгостроковій перспективі збирається жити виключно війною. Хоча, додав експерт, "там уже давно немає нічого більш пріоритетного".

"Путін просто показує, що якщо росіяни хочуть зробити кар'єру у владі, піти на держслужбу, в ФСБ і так далі, їм потрібно пройти "СВО". Плюс це загравання з мобілізованими, спроба показати, що про них нібито пам'ятають, оскільки настрої в армії різні. Є деморалізовані, є ті, хто не розуміє, для чого продовжувати війну. Тому слід пропагандою піднімати моральний дух", - додав аналітик.

Феодалізація, а не розпад

Водночас Олександр Коваленко не погодився з версією видання Politico про те, що під час п'ятого терміну Путіна, Росії може загрожувати розпад. На думку експерта, державі скоріше загрожує "феодалізація".

"Що я маю на увазі? Те, що Росія перетвориться на такі феодальні наділи, якими керуватимуть місцеві олігархічні структури на рівні федеральних округів або щось таке. Ще немає впевненості у тому, що Путін зможе відбути президентський термін до кінця, тому що для нього все може статися в негативному сценарії. Але розпаду не буде, буде поділ Росії. Це найімовірніший сценарій", - сказав Коваленко.

Що передувало

15-17 березня у Росії відбулися чергові "президентські вибори", на яких перемогу прогнозовано здобув Володимир Путін.

Чинний диктатор набрав понад 87% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії. Результат означає, що 71-річний Путін набуде нового шестирічного терміну, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Ввечері 17 березня Путін дав прес-конференцію, під час якої зробив цинічну заяву щодо смерті в колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, диктатор заявив, що планує зміцнювати армію і створить "санітарну зону" в Україні.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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