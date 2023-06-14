ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після весільної церемонії в Нігерії перекинувся човен, загинули щонайменше 50 людей

Новость на русском →
Нігерія, Середа 14 червня 2023 03:13
Після весільної церемонії в Нігерії перекинувся човен, загинули щонайменше 50 людей Фото: в Нігерії внаслідок аварії човна загинули щонайменше 50 людей (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

Щонайменше 50 людей потонули після того, як перевантажений човен перекинувся на півночі центрального регіону Нігерії. Ще кілька вважаються зниклими безвісти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцеві жителі розповіли, що дерев'яний човен перекинувся коли переправляв людей після весільної церемонії з штату Нігер до Квари.

В Уряді штату Квара заявили, що пасажирами човна були люди з п'яти сіл. Зусилля з порятунку можливих вцілілих все ще тривають.

Зазначається, що нігерійці надають перевагу човнам, як засобом для пересування через побоювання озброєних банд, які викрадають людей.

Зокрема, в січні бойовики викрали 32 осіб із залізничного вокзалу. А в сутичках між скотарями та фермерами в центральній Нігерії загинули щонайменше 85 людей.

Однак переповнення і погане обслуговування водних транспортів є причиною більшості аварій в Нігерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
загинув Нигерия
NEWS
Зеленський про удар по Кривому Рогу: в одній з ракет були іноземні компоненти
Зеленський про удар по Кривому Рогу: в одній з ракет були іноземні компоненти
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни