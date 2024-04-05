Після ультиматиму США Ізраїль іде на послаблення блокади Сектора Газа

Неназваний ізраїльський чиновник у коментарі телеканалу сказав, що пункт пропуску буде відкрито, щоб у Газу надходило більше гуманітарної допомоги.

Кабінет безпеки також схвалив використання ізраїльського порту "Ашдод" для передачі додаткової допомоги в Газу.

Раніше сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон може змінити свою політику щодо Ізраїлю. Причиною є гуманітарна ситуація і збільшення жертв серед цивільних осіб у Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує операцію проти ХАМАС.

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