После ультиматима США Израиль идет на ослабление блокады Сектора Газа

Неназванный израильский чиновник в комментарии телеканалу сказал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы в Газу поступало больше гуманитарной помощи.

Кабинет безопасности также одобрил использование израильского порта "Ашдод" для передачи дополнительной помощи в Газу.

Ранее сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может изменить свою политику касательно Израиля. Причиной является гуманитарная ситуация и увеличение жертв среди гражданских лиц в секторе Газа, где ЦАХАЛ продолжает операцию против ХАМАС.

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