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Після України Путін піде на Польщу і Білорусь, - Байден

Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден під час дебатів з кандидатом у президенти Дональдом Трампом заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні. За словами Байдена, наступними будуть Польща і Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та CNN.

На запитання, що він думає про коментарі Трампа щодо теми війни РФ проти України, Байден відповів: "Я ніколи в житті не чув стільки дурниць".

Трамп, зокрема, сказав, що "якби у нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає Путін, він би ніколи, ніколи б не вторгся в Україну".

Він також вкотре заявив, що припинить війну у разі переобрання, і знову не надав жодної конкретної інформації про те, як саме він збирається це зробити.

Байден попередив, що якщо Путін виграє війну проти України, існує ризик, що він піде на інші країни, такі як Польща та Білорусь.

 

В ході дебатів Трамп назвав неприйнятними умови припинення війни проти України, висунуті Путіним.

Нагадаємо, Путін зажадав від України відмовитися від чотирьох областей і вступу в НАТО в обмін на припинення Росією вогню.

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