Після удару РФ по Україні у світі різко зросли ціни на нафту, - Reuters
У світі ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Росія завдала масштабного ракетного удару по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, здорожчання нафти викликане побоюванням щодо подальшої ескалації війни. Там нагадали, що вчора Україна завдала удару по командному пункту росіян. У відповідь на це Росія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету.
Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,48 долара, або на 2,03%, до 74,29 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,53 долара, або 2,23%, до 70,28 долара за барель.
"Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як Росія відреагує на ці атаки", - заявили аналітики фінансової групи ING.
Удар новою ракетою
Вранці четверга, 21 листопада, Російська Федерація знову завдала по Україні ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни вперше випустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області.
Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив удар новою міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. Він заявив, що тривають експертизи.
Детальніше про те, що відомо про російську ракету РС-26 "Рубеж" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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