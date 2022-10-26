Число постраждалих від вчорашнього удару по Дніпру зросло, розпочато розслідування

Внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня постраждало 4 особи, 2 загинуло. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального пракурора.
Повідомляється, що, за даними слідства, увечері 25 жовтня 2022 року військові РФ завдали ракетного удару по Дніпру.
Внаслідок ворожої атаки загинули двоє містян, ще четверо поранених госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено автозаправну станцію, автомийки, шиномонтаж, автомобілі. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадуємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 25 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що уламок ракети потрапив до АЗС, внаслідок чого виникла пожежа. Станом на вчора було відомо про двох загиблих і трьох постраждалих, серед яких вагітна жінка.