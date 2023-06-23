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После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу (спутниковые снимки)

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Пятница 23 июня 2023 17:01
После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу (спутниковые снимки) Фото: Чонгарский мост (разСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

После удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с материковой Украиной, россияне построили понтонную переправу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы".

Как сообщается, 23 июня спутник Planet Labs зафиксировал новую понтонную переправу, построенную под Чонгарским мостом. Это произошло после его обстрела утром 22 июня.

На спутниковых снимках можно увидеть следы от обстрелов на Чонгарском мосту и другому, который находится рядом с ним.

После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу (спутниковые снимки)Фото: последствия обстрела Чонгарского моста ("Схемы")

О том, что оккупанты свели переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные ранее - за 18 мая.

После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу (спутниковые снимки)Фото: снимок Чонгарского моста 18 мая ("Схемы")

Удар по Чонгарскому мосту

Утром 22 июня в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Стоит отметить, что эти мосты важны для оккупантов, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

О последствиях удара и как это может повлиять на ситуацию на фронте, - читайте в материале РБК-Украина.

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