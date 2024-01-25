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Після трьох років. Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію

Фото: Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію на Марсі, перевершивши очікування і зробивши на десятки польотів більше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

NASA

марсіанський гелікоптер

NASA

Нагадаємо минулого року під час свого шістдесятого польоту на Марсі вертоліт Ingenuity встановив рекордну для себе швидкість

До цього в NASA повідомляли, що вертоліт Ingenuity підкорив рекордну для себе висоту 20 метрів. Політ був у одній точці. Попередній рекорд складав 18 метрів.

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