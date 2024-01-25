Після трьох років. Марсіанський гелікоптер Ingenuity завершив свою місію

NASA

марсіанський гелікоптер

NASA

Нагадаємо минулого року під час свого шістдесятого польоту на Марсі вертоліт Ingenuity встановив рекордну для себе швидкість.

До цього в NASA повідомляли, що вертоліт Ingenuity підкорив рекордну для себе висоту 20 метрів. Політ був у одній точці. Попередній рекорд складав 18 метрів.

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