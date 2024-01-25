После трех лет. Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию

марсианском вертолете

Напомним, в прошлом году во время своего шестидесятого полета на Марсе вертолет Ingenuity установил рекордную для себя скорость.

До этого в NASA сообщалось, что вертолет Ingenuity покорил рекордную для себя высоту 20 метров. Полет был в одной точке. Предыдущий рекорд составлял 18 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.