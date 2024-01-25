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После трех лет. Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию

Фото: Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Марсианский вертолет Ingenuity завершил свою миссию на Марсе, превзойдя ожидания и совершив на десятки полетов больше, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

марсианском вертолете

Напомним, в прошлом году во время своего шестидесятого полета на Марсе вертолет Ingenuity установил рекордную для себя скорость.

До этого в NASA сообщалось, что вертолет Ingenuity покорил рекордную для себя высоту 20 метров. Полет был в одной точке. Предыдущий рекорд составлял 18 метров.

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