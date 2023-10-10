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Після теракту в Анкарі Туреччина ліквідувала понад 150 курдів

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Після теракту в Анкарі турецька армія ліквідувала 162 бойовика Робітничої партії Курдистану та знищила 194 терористичні цілі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

“З 1 жовтня загалом було знищено 194 об’єкти терористів і нейтралізовано 162 терористи", - заявив Ердоган.

Він додав, що Туреччина і надалі проводитиме антитерористичні операції проти РПК.

Теракт в Анкарі

1 жовтня близько 9:00 двоє терористів під'їхали на легковому автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ в Анкарі. Один з них встиг підірвати себе, тодіяк іншого ліквідували поліцейські.

Двоє правоохоронців отримали легкі поранення. Зазначимо, що після теракту на місце також прибула президентська охорона.

Пізніше "Яструби свободи Курдистану", які є відгалуженням РПК взяли на себе відповідальність за теракт. У відповідь на це турецька авіація здійснила атаку на бази та склади бойовиків.

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