Після СЗЧ військовий зможе перевестися до бажаного підрозділу, але є нюанс

Військові, що хочуть повернутися на службу після СЗЧ, можуть подати рапорт у застосунку "Армія+". Після подачі рапорту, їм необхідно буде обрати відділ Військової служби правопорядку. Зокрема, куди військовослужбовець зможе прибути за 24 години.

У відділі оформлять документи та допоможуть дістатись до батальйону резерву. Протягом 72 годин командир військової частини має поновити всі грошові виплати та пільги.

Після відновлення - військовослужбовець зможе подати рапорт щодо переведення до бажаного підрозділу. Однак, щоб змінити місце служби, він повинен мати рекомендаційний лист.

"Цей функціонал надасть додаткову мотивацію нашим військовим повертатися з СЗЧ. Тому що вони будуть мати гарантії, що в кінцевому результаті, вони потраплять саме до того командира, якому довіряють. І до тих побратимів, з якими вони будуть відчувати себе ефективно", - зазначила Черногоренко.