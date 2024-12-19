После СОЧ военный сможет перевестись в желаемое подразделение, но есть нюанс

До 1 января все военнослужащие, которые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу без последствий. Речь идет о тех, кто впервые покинул свою воинскую часть без разрешения.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24".
Военные, которые хотят вернуться на службу после СОЧ, могут подать рапорт в приложении "Армия+". После подачи рапорта, им необходимо будет выбрать отдел Военной службы правопорядка. В частности, куда военнослужащий сможет прибыть за 24 часа.
В отделе оформят документы и помогут добраться до батальона резерва. В течение 72 часов командир воинской части должен восстановить все денежные выплаты и льготы.
После восстановления - военнослужащий сможет подать рапорт о переводе в желаемое подразделение. Однако, чтобы сменить место службы, он должен иметь рекомендательное письмо.
"Этот функционал предоставит дополнительную мотивацию нашим военным возвращаться из СОЧ. Потому что они будут иметь гарантии, что в конечном итоге, они попадут именно к тому командиру, которому доверяют. И к тем собратьям, с которыми они будут чувствовать себя эффективно", - отметила Черногоренко.
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, добровольно вернуться и продолжить службу.
В частности, уголовные дела, открытые по статьям №407 и №408 Уголовного кодекса Украины, не будут препятствием для продолжения военной службы таких лиц.