Після справи Шаповалова мотивувати чиновників виконувати владні повноваження буде складніше, - юрист

"Якщо ти чиновник, а довкола все горить і вибухає - причому буквально, тоді краще нічого не робити, але тебе звинуватять у бездіяльності. Або треба щось робити, проте в умовах, коли витрачаються мільярди, а обсяги закупівель - шалені, тоді навіть якщо припустити, що абсолютно все закуплене буде якісним, тебе все одно звинуватять і ти сядеш. А як тоді мотивувати людей виконувати владні повноваження?" - сказав він.

За словами юриста, претензії до Шаповалова позбавленими будь-якої логіки. Також він був здивований, що на тлі повномасштабного вторгнення, як вважає слідство, у Шаповалова виник злочинний намір перешкоджати ЗСУ - шляхом закупівлі військового обладнання та амуніції.

"Чим обґрунтовано звинувачення в наявності наміру? Нічим або тим, що Шаповалов мав виконувати свої повноваження згідно із законами та внутрішніми нормативами МО", - додає юрист.

Нагадаємо, до відставки Вячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення Збройних сил. Після скандалу, пов’язаного із закупівлею продуктів за буцімто завищеними цінами, він подав міністру оборони рапорт про звільнення.

Своє рішення піти з посади Шаповалов мотивував тим, що не бажає кидати тінь на міністерство та ЗСУ. Після його звільнення ДБР вручило Шаповалову підозру, але не у корупції, а у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ст. 114-1 ККУ). Сам Шаповалов заявляв, що слідство "не встановило, а лише безпідставно і бездоказово дійшло висновку, що був умисел".