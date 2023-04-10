После дела Шаповалова мотивировать чиновников выполнять властные полномочия будет сложнее, - юрист

"Если ты чиновник, а вокруг все горит и взрывается - причем буквально, тогда лучше ничего не делать, но тебя обвинят в бездействии. Или надо что-то делать, однако в условиях, когда тратятся миллиарды, а объемы закупок - безумные, тогда даже если предположить, что абсолютно все закупленное будет качественным, тебя все равно обвинят и ты сядешь. А как тогда мотивировать людей выполнять властные полномочия?" - сказал он.

По словам юриста, претензии к Шаповалову лишены какой-либо логики. Также он был удивлен, что на фоне полномасштабного вторжения, как считает следствие, у Шаповалова возникло преступное намерение препятствовать ВСУ - путем закупки военного оборудования и амуниции.

"Чем обосновано обвинение в наличии умысла? Ничем или тем, что Шаповалов должен выполнять свои полномочия согласно законам и внутренним нормативам МО", - добавляет юрист.

Напомним, в отставку Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил. После скандала, связанного с закупкой продуктов по завышенным ценам, он подал министру обороны рапорт об увольнении.

Свое решение уйти с должности Шаповалов мотивировал тем, что не хочет бросать тень на министерство и ВСУ. После его увольнения ГБР вручило Шаповалову подозрение, но не в коррупции, а в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ст. 114-1 УКУ). Сам Шаповалов заявлял, что следствие "не установило, а лишь безосновательно и бездоказательно пришло к выводу, что был умысел".