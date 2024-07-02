Після смерті казахського опозиціонера Садикова підозрюваним змінять підозру

Замах на Садикова

18 червня у Шевченківському районі Києва стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Невідомий чоловік підбіг до машини, в якій Садиков перебував разом з дружиною, і вистрілив у нього з пістолета. Журналіст отримав серйозне поранення та був госпіталізований.

Замах стався біля житлового будинку Садикова, де він проживав з дружиною з 2014 року, маючи статус біженця.

Садиков відомий гострою критикою влади та олігархів Казахстану, а також підтримкою протестів, що відбувалися там у 2022 році. У жовтні 2023 року він був оголошений у Казахстані в розшук за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі".

В ніч на 2 липня Садиков помер у лікарні від отриманих ран.

Докладніше про Садикова та замах на нього – в матеріалі РБК-Україна.

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