RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После смерти казахского оппозиционера Садыкова подозреваемым изменят подозрение

Фото: казахский оппозиционер Айдос Садыков (скрин с видео)
Автор: Валерия Полищук

В связи со смертью казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Журналист из Казахстана, на которого 18 июня было совершено покушение в Шевченковском районе Киева, умер от полученных огнестрельных ранений в реанимационном отделении больницы.

Расследование установило, что к преступлению причастны двое граждан Казахстана.

В связи с этим, правоохранительные органы планируют изменить квалификацию преступления с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

 

Покушение на Садыкова

18 июня в Шевченковском районе Киева произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Неизвестный мужчина подбежал к машине, в которой Садыков находился вместе с женой, и выстрелил в него из пистолета. Журналист получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Покушение произошло возле жилого дома Садыкова, где он проживал с женой с 2014 года, имея статус беженца.

Садыков известен острой критикой власти и олигархов Казахстана, а также поддержкой протестов, происходивших там в 2022 году. В октябре 2023 года он был объявлен в Казахстане в розыск по обвинению в "разжигании вражды".

В ночь на 2 июля Садыков скончался в больнице от полученных ран.

Подробнее о Садыкове и покушении на него - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан