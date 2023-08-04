Після скандалу. Мер Рахова достроково склав повноваження
Мер міста Рахів Закарпатської області Віктор Медвідь достроково склав повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу міської ради Рахова.
"Складаю повноваження. Не рахую потрібним залишатися на посаді, коли частина виборців смакує дезінформацією", - заявив Медвідь.
Міський голова уточнив, що причиною відмови від посади є "роздратування влади" щодо нього.
"Вершиною роздратування для влади стали події з призначення керівника Рахівського лісгоспу. Ми не дозволили "лісовим урядовцям" здійснити їх нечисті плани. І цього влада не пробачила", - заявив він.
Скандал з мером Рахова
У середині липня Бюро економічної безпеки Закарпатської області оголосило підозру заступнику мера Рахова та генпідряднику.
Перевірка виявила розкрадання коштів у розмірі 2,2 млн гривень під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті. Гроші виділялися міжнародними грантовими програмами.
Пізніше стало відомо, що Медвідь оголошений в розшук.
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