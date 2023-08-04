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После скандала. Мэр Рахова досрочно сложил полномочия

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Пятница 04 августа 2023 19:50
После скандала. Мэр Рахова досрочно сложил полномочия Фото: мэр Рахова Виктор Медвидь (facebook.com/rahivnews)
Автор: Валерия Полищук

Мэр города Рахов Закарпатской области Виктор Медвидь досрочно сдал полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рахова.

"Складываю полномочия. Не считаю нужным оставаться на должности, когда часть избирателей смакует дезинформацией", - заявил Медвидь.

Городской голова уточнил, что причиной отказа от должности является "раздражение власти" в отношении его.

"Вершиной раздражения для власти стали события по назначению руководителя Раховского лесхоза. Мы не позволили "лесным чиновникам" осуществить их нечистые планы. И этого власть не простила", - заявил он.

Скандал с мэром Рахова

В середине июля Бюро экономической безопасности Закарпатской области объявило подозрение заместителю мэра Рахова и генподрядчику.

Проверка выявила хищение средств в размере 2,2 млн гривен во время строительства реабилитационно-оздоровительного центра в Закарпатье. Деньги выделялись международными грантовыми программами.

Позже стало известно, что Медвидь объявлен в розыск.

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