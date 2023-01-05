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Після розмови з Путіним. Ердоган вигадав схему з російським зерном

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після розмови з диктатором Володимиром Путіним вигадав схему з російським зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Він заявив, що Туреччина готова перероблювати російське зерно на муку для нібито постачання африканським країнам.

"Сьогодні знову Росія заявила, що готова давати зерно бідним африканським країнам. Ми намагатимемося відправити це зерно до цих слаборозвинених африканських країн, беручи це зерно та перемелюючи його на борошно на наших фабриках", - сказав Ердоган.

Також президент Туреччини зазначив, що сьогодні він проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган зателефонував російському главі Володимиру Путіну. У ході розмови вони обговорили Україну, Сирію та двосторонні відносини.

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ТурцияРосійська ФедераціяРеджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир Путін