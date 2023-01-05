Після розмови з Путіним. Ердоган вигадав схему з російським зерном

Він заявив, що Туреччина готова перероблювати російське зерно на муку для нібито постачання африканським країнам.

"Сьогодні знову Росія заявила, що готова давати зерно бідним африканським країнам. Ми намагатимемося відправити це зерно до цих слаборозвинених африканських країн, беручи це зерно та перемелюючи його на борошно на наших фабриках", - сказав Ердоган.

Також президент Туреччини зазначив, що сьогодні він проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган зателефонував російському главі Володимиру Путіну. У ході розмови вони обговорили Україну, Сирію та двосторонні відносини.

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