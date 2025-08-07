Після років занепаду. В історичному Подолі у Києві з'явилася оновлена локація

Як змінилася історична локація в Києві

Майже півсотні волонтерів долучилися до впорядкування поховання вояків-богданівців 1917 року. Розчистили дорогу, привели до ладу територію навколо могил і відкрили неймовірний краєвид Подолу, зазначає Маленков.

Зараз архітектори та благодійний фонд зараз працюють над подальшим впорядкуванням та інформаційними стендами.

"12 серпня – річниця поховання вояків-богданівців. Покладемо квіти до могили героїв, які першими полягли від рук росіян у боротьбі за незалежну Україну. Отже, 12 серпня, 12:00 – приходьте на Замкову гору", – анонсував Роман Маленков.

За його словами, після толоки, яка відбулася 2 серпня, могила вже виглядає зовсім по іншому. І оглядовий майданчик – вже із чудовим краєвидом.

"В річницю поховання вже мають бути інформаційні стенди та дороговкази. Приходьте! Відновимо історичну пам'ять разом", – додав директор ДІАЗ.

Волонтери і заповідник "Стародавній Київ" відновили оглядовий майданчик (facebook.com/roman.malenkov.2025)

Чим відома Замкова гора в Києві

Замкова гора – історичне місце на столичному Подолі. Там колись розташовувався литовський замок, потім – замок київського воєводи Адама Киселя, розповідав раніше в інтерв'ю РБК-Україна Роман Маленков.

Втім, знакова локація останніми роками буквально занепадала і перебувала в дуже поганому стані.

"Все заросло чагарниками, жодної лавочки, ні одного оглядового майданчика – нічого. А там могли б гуляти люди, відпочивати. Насолоджуватись неймовірними київськими краєвидами", – казав дослідник.

Тепер завдяки зусиллям ДІАЗ та волонтерам оглядовий майданчик доступний до відвідування киянами.

Впорядкування локації (facebook.com/roman.malenkov.2025)

Герої, полеглі від рук росіян. Хто такі богданівці

На Замковій команда дослідників "Україна Інкогніта", яку раніше очолював Роман Маленков, відшукала могилу козаків-богданівців. З ними пов'язана дуже цікава історія.

"У 1917 році, коли ще йшла Перша світова війна, а Російська імперія ще не була розділена, Петлюра, Винниченко і Грушевський створили полк імені Богдана Хмельницького в межах Російської імперської армії. Але в Петрограді змінили голову цього військового округу і прислали в Київ полк російських і полк донських казаків, а тих відправили на війну", – розповідає Маленков.

Полк Хмельницького відправили ешелоном в поїзді, фактично без зброї. На них напали керасили і донські казаки. Розстріляли поїзд. Було 16 загиблих, 300 людей при цьому арештували.

"Ці 16 людей були перші жертви російської зради. Тоді це була фактично одна армія. Грушевський з урочистостями поховав цих людей на Замковій горі. В радянські часи могила була забута, в 1979-му її відновили. Це були герої, які загинули за Україну", – додає краєзнавець і директор ДІАЗ.