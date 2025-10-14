UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Після різкого похолодання прийде тепло: синоптик назвала дату

Ілюстративне фото: синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 15 жовтня, в Україні збережеться холодна осіння погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Вночі температура становитиме від +1 до +4 градусів, місцями можливі заморозки до 0 градусів. А вдень повітря прогріється до +11 градусів. Тепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході - там очікується від +11 до +15 градусів.

Дощі найбільш ймовірні на Чернігівщині та Сумщині, на решті території - без істотних опадів. У багатьох областях утримуватимуться тумани, які можуть ускладнювати видимість на дорогах.

Погода у Києві

У Києві вночі прогнозується від +2 до +5 градусів, удень близько +8 градусів, можливий невеликий дощ у ранкові години.

В Україну йде потепління

Водночас, за прогнозом Діденко, невдовзі в Україні можливе потепління.

"За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше", - пише вона.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря опустилася до мінус 7 градусів.

Також синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про подальше похолодання в Україні, зміни погоди та ймовірність мокрого снігу.

Окрім того, експерти звертають увагу на кліматичні тенденції, які викликають занепокоєння в науковців: зміни в Антарктиді, наслідки танення льодовиків і вплив глобального потепління на Україну.

