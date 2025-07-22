Після протестів: Пентагон відкликає морпіхів із Лос-Анджелеса

Пентагон відкликає 700 морських піхотинців, відправлених до Лос-Анджелеса в червні на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю.

Про це заявив головний представник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"З відновленням стабільності в Лос-Анджелесі (міністр оборони США Піт Хегсет - ред.) розпорядився про передислокацію 700 морських піхотинців, присутність яких ясно дала зрозуміти: беззаконня неприпустиме", - сказав Парнелл.

Він також додав, що присутність морпіхів у місті "зіграла вирішальну роль у відновленні порядку і підтримці верховенства закону", навіть незважаючи на те, що лише деякі військові залишалися на очах у громадськості після першої демонстрації сили в червні.

The Hill зазначає, що адміністрація Трампа продовжує скорочувати військову присутність у Лос-Анджелесі після того, як Трамп наказав приблизно 4100 військовослужбовцям Нацгвардії Каліфорнії, а пізніше 700 морським піхотинцям - попрямувати в місто для придушення протестів проти рейдів агентів імміграційної та митної поліції (ICE).

Цей крок зазнав різкої критики з боку чиновників штату Каліфорнія за те, що він був здійснений в обхід згоди на губернатора Гевіна Ньюсома.

Зокрема, він звинуватив президента США Дональда Трампа в розпалюванні спрямованості шляхом розгортання військ, які, за його словами, були непотрібними.

Також ЗМІ пише, що після того, як протести в місті вщухли, військовим стало нічим займатися, і минулого тижня Хегсет наказав половині з приблизно 4000 бійців Нацгвардії, що залишилися, повернутися додому.

Таким чином, 2000 осіб залишаються в Лос-Анджелесі, продовжать захищати агентів ICE під час рейдів.

Раніше ще 150 гвардійцям дозволили покинути місто для участі в гасінні лісових пожеж у Каліфорнії.

Тим часом губернатор Ньюсом продовжує наполягати на тому, щоб усі військові, які перебувають на службі, покинули місто. Він заявляє, що Трамп використовував їх як "політичних пішаків".

Парнелл не повідомив, коли морські піхотинці залишать Лос-Анджелес, проте представник Пентагону сказав WP, що вони збираються повернутися на базу "Твентінайн-Палмс" найближчими днями.

У понеділок мер Лос-Анджелеса Карен Басс опублікувала відео в соцмережі Х, в якому привітала від'їзд морських піхотинців, назвавши їхню початкову відправку "непотрібною".