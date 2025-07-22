После протестов: Пентагон отзывает морпехов из Лос-Анджелеса

Пентагон отзывает 700 морских пехотинцев, отправленных в Лос-Анджелес в июне на фоне протестов против ужесточения иммиграционного контроля.

Об этом заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

"С восстановлением стабильности в Лос-Анджелесе (министр обороны США Пит Хегсет - ред.) распорядился о передислокации 700 морских пехотинцев, присутствие которых ясно дало понять: беззаконие недопустимо", - сказал Парнелл.

Он также добавил, что присутствие морпехов в городе "сыграло решающую роль в восстановлении порядка и поддержании верховенства закона", даже несмотря на то, что лишь немногие военные оставались на виду у общественности после первой демонстрации силы в июне.

The Hill отмечает, что администрация Трампа продолжает сокращать военное присутствие в Лос-Анджелесе после того, как Трамп приказал примерно 4100 военнослужащим Нацгвардии Калифорнии, а позже 700 морпехам - направиться в город для подавление протестов против рейдов агентов иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Данный шаг подвергся резкой критике со стороны чиновников штата Калифорния за то, что он был совершен в обход согласия на губернатора Гэвина Ньюсома.

В частности, он обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании направленности путем развертывания войск, которые, по его словам, были ненужными.

Также СМИ пишет, что после того, как протесты в городе утихли, военным стало нечем заниматься, и на прошлой неделе Хегсет приказал половине из примерно 4000 оставшихся бойцов Нацгвардии вернуться домой.

Таким образом, 2000 человек остаются в Лос-Анджелесе, продолжатся защищать агентов ICE во время рейдов.

Ранее еще 150 гвардейцам разрешили покинуть город для участия в тушении лесных пожаров в Калифорнии.

Тем временем губернатор Ньюсом продолжает настаивать на том, чтобы все военные, которые находятся на службе - покинули город. Он заявляет, что Трамп использовал их в качестве "политических пешек".

Парнелл не сообщил, когда морские пехотинцы покинут Лос-Анджелес, однако представитель Пентагона сказал WP, что они собираются вернуться на базу "Твентинайн-Палмс" в ближайшие дни.

В понедельник мэр Лос-Анджелеса Карен Басс опубликовала видео в соцсети Х, в котором поприветствовала отъезд морпехов, назвав их первоначальную отправку "ненужной".