Після промови диктатора на параді. Прем'єр Британії нагадав Путіну, хто винен у війні

Російський диктатор Володимир Путін є єдиною людиною, яка відповідальна за початок повномасштабної війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph, про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.
"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які скоюються, жахливі. Страждання, які зазнає український народ, жахливі", - наголосив глава британського уряду.
Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.
"Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", - уточнив Сунак.
Нагадаємо, раніше Путін, виступаючи на параді до 9 травня в Москві, цинічно заявив, що Захід нібито провокує конфлікти та сіє ненависть.
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