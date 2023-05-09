Після промови диктатора на параді. Прем'єр Британії нагадав Путіну, хто винен у війні

Російський диктатор Володимир Путін є єдиною людиною, яка відповідальна за початок повномасштабної війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph , про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які скоюються, жахливі. Страждання, які зазнає український народ, жахливі", - наголосив глава британського уряду.

Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.

"Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", - уточнив Сунак.