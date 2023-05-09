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После речи диктатора на параде. Премьер Британии напомнил Путину, кто виноват в войне

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Вторник 09 мая 2023 16:33
После речи диктатора на параде. Премьер Британии напомнил Путину, кто виноват в войне Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин является единственным человеком, который ответственен за начало полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Преступления, которые совершаются, ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны", - подчеркнул глава британского правительства.

Он отметил, что считает правильным продолжение поддержки народа Украины для противостояния российской агрессии.

"Именно это я и Соединенное Королевство будем продолжать делать", - уточнил Сунак.

Напомним, ранее Путин, выступая на параде к 9 мая в Москве, цинично заявил, что Запад якобы провоцирует конфликты и сеет ненависть.

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Владимир Путин Великобритания Война России против Украины Риши Сунак
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