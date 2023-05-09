После речи диктатора на параде. Премьер Британии напомнил Путину, кто виноват в войне

Российский диктатор Владимир Путин является единственным человеком, который ответственен за начало полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph , об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

"Есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это президент Путин. Преступления, которые совершаются, ужасны. Страдания, которые испытывает украинский народ, ужасны", - подчеркнул глава британского правительства.

Он отметил, что считает правильным продолжение поддержки народа Украины для противостояния российской агрессии.

"Именно это я и Соединенное Королевство будем продолжать делать", - уточнил Сунак.