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Після припинення поставок з РФ. Україна готова відправляти в Сирію продовольство

П'ятниця 13 грудня 2024 17:48
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Після припинення поставок з РФ. Україна готова відправляти в Сирію продовольство Ілюстративне фото: Україна може розпочати експорт зерна до Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна готова почати експорт продовольства до Сирії, якщо близькосхідна країна буде потребувати таких поставок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив міністр аграрної політики України Віталій Коваль.

"Там, де важко, ми маємо бути там із нашим продовольством. Ми відкриті до постачання продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства - ми будемо поруч", - запевнив Коваль.

Reuters нагадує, що за часів правління Башара Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії.

За інформацією російських і сирійських джерел видання, після падіння режиму Асада постачання пшениці з РФ до Сирії було припинено. Причиною такого рішення Москви нібито стала невизначеність щодо нового керівництва Сирії і затримки з оплатою.

Як пише Reuters, Україна традиційно постачає пшеницю і кукурудзу в країни Близького Сходу, але не в Сирію. У сезоні 2023/24 на сирійський ринок потрапляє лише близько 6 000 тонн української кукурудзи із загального обсягу українського експорту кукурудзи в 29,4 мільйона тонн.

Україна готова відновити відносини із Сирією

Нагадаємо, сирійський диктатор Башар Асад, який правив понад 20 років, не зміг взяти гору у війні проти повстанців. Він утік із країни, а в Сирії тепер нове керівництво.

Одним із союзників Асада була Росія. Але Москва не допомогла диктатору утримати контроль у країні.

На цьому тлі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова прокласти шлях до відновлення відносин із Сирією в майбутньому.

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