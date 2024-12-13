После прекращения поставок из РФ. Украина готова отправлять в Сирию продовольствие
Украина готова начать экспорт продовольствия в Сирию, если ближневосточная страна будет нуждаться в таких поставках.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил министр аграрной политики Украины Виталий Коваль.
"Там, где трудно, мы должны быть там с нашим продовольствием. Мы открыты к поставкам продовольствия, и если Сирия нуждается в продовольствии - мы будем рядом", - заверил Коваль.
Reuters напоминает, что во времена правления Башара Асада Сирия импортировала продовольствие из России.
По информации российских и сирийских источников издания, после падения режима Асада поставки пшеницы из РФ в Сирию были приостановлены. Причиной такого решения Москвы якобы стала неопределенность в отношении нового руководства Сирии и задержки с оплатой.
Как пишет Reuters, Украина традиционно поставляет пшеницу и кукурузу в страны Ближнего Востока, но не в Сирию. В сезоне 2023/24 на сирийский рынок попадет лишь около 6 000 тонн украинской кукурузы из общего объема украинского экспорта кукурузы в 29,4 миллиона тонн.
Украина готова возобновить отношения с Сирией
Напомним, сирийский диктатор Башар Асад, который правил более 20 лет, не смог одержать верх в войне против повстанцев. Он сбежал из страны, а в Сирии теперь новое руководство.
Одним из союзников Асада была Россия. Но Москва не помогла диктатору удержать контроль в стране.
На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова проложить путь к возобновлению отношений с Сирией в будущем.
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