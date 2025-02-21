Після погроз Трампа запровадити мита ціни на золото злетіли до рекордного рівня

У четвер було зафіксоване зростання цін на золото до історичного максимуму, й вартість перевищила позначку у 2 950 доларів за унцію. Це відбулося на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку товарів та фармацевтичні препарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, 20 лютого ціна спотового золота зросла на 0,1% до 2936,38 долара за унцію, а раніше протягом сесії вона досягла рівня 2954,69 долара, що стало десятим рекордом цього року.

Ф'ючерси на золото в США підвищилися на 0,7% до 2956,10 доларів. Загалом злитки цього року зросли приблизно на 12%.

Лінійна діаграма про спотові ціни золота в доларах за унцію (фото: скрін reuters.com)

Що з іншими дорогоцінними металами

Ціна спотового срібла зросла на 0,6% до 32,92 долара за унцію.

Платина подорожчала на 0,7% до 978,05 долари, а паладій зріс у ціні на 1% - до 978,02 долари.

Чому дорожчає золото

Як розповів віце-президент і старший стратег з металів Zaner Metals Пітер Грант, триваюча напруженість у торгівлі "продовжує посилювати інфляцію та занепокоєння щодо економічного зростання", відтак інтерес до золота зростає.

Напередодні Трамп заявив, що "протягом наступного місяця або раніше" оголосить про запровадження тарифів на пиломатеріали, автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Нагадаємо також, після вступу на посаду президента США 20 січня Трамп ввів 10% мито на китайський імпорт і 25% мито на сталь і алюміній.

Протоколи останнього політичного засідання Федерального резерву США в середу, 19 лютого, показали, що початкові політичні пропозиції Трампа викликали занепокоєння щодо зростання інфляції. Це підтвердило позицію центрального банку Штатів щодо утримання від подальшого зниження ставок.

За даними швейцарської митниці, експорт золота зі Швейцарії в січні зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки поставки в США досягли найвищого рівня за останні 13 років.

Додамо, за даними видання The Independent, через американські мита на сталь Україна втрачатиме мільярд гривень щороку.