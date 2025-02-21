После угроз Трампа ввести пошлины цены на золото взлетели до рекордного уровня
В четверг был зафиксирован рост цен на золото до исторического максимума, и стоимость превысила отметку в 2 950 долларов за унцию. Это произошло на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд товаров и фармацевтические препараты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, 20 февраля цена спотового золота выросла на 0,1% до 2936,38 доллара за унцию, а ранее в течение сессии она достигла уровня 2954,69 долларов, что стало десятым рекордом этого года.
Фьючерсы на золото в США повысились на 0,7% до 2956,10 долларов. В целом слитки в этом году выросли примерно на 12%.
Линейная диаграмма о спотовых ценах золота в долларах за унцию (фото: скрин reuters.com)
Что с другими драгоценными металлами
Цена спотового серебра выросла на 0,6% до 32,92 доллара за унцию.
Платина подорожала на 0,7% до 978,05 доллара, а палладий вырос в цене на 1% - до 978,02 доллара.
Почему дорожает золото
Как рассказал вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер Грант, продолжающаяся напряженность в торговле "продолжает усиливать инфляцию и беспокойство относительно экономического роста", поэтому интерес к золоту растет.
Накануне Трамп заявил, что "в течение следующего месяца или раньше" объявит о введении тарифов на пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты.
Напомним также, после вступления в должность президента США 20 января Трамп ввел 10% пошлину на китайский импорт и 25% пошлину на сталь и алюминий.
Протоколы последнего политического заседания Федерального резерва США в среду, 19 февраля, показали, что первоначальные политические предложения Трампа вызвали беспокойство относительно роста инфляции. Это подтвердило позицию центрального банка Штатов по воздержанию от дальнейшего снижения ставок.
По данным швейцарской таможни, экспорт золота из Швейцарии в январе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку поставки в США достигли самого высокого уровня за последние 13 лет.
Добавим, по данным издания The Independent, из-за американских пошлин на сталь Украина будет терять миллиард гривен ежегодно.
Зачем покупают золото
Ранее РБК-Украина писало, что золото часто покупают в качестве убежища или инвестиции по нескольким причинам:
Защита от инфляции Золото имеет статус инфляционного убежища, потому что его цена обычно растет в периоды высокой инфляции. Это связано с тем, что золото является ограниченным ресурсом и его количество в мире ограничено.
Геополитическая нестабильность. Иногда мировые события, такие как конфликты, экономические кризисы, политические неурядицы и т.д., могут сильно влиять на валюты и финансовые рынки. Золото считается более стабильным активом в таких условиях.
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