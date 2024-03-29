Після перейменування. Інститут нацпам'яті закликав демонтувати "Арку дружби народів" у Києві

Профільні експерти вирішили розібратися, чи суперечить встановлена на території Хрещатого парку в Києві "Арка дружби народів" вимогам закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Зазначається, що монумент на честь так званого "возз'єднання України з Росією" було встановлено на території Хрещатого парку в Києві в 1982 році під час підготовки до святкування 60-річчя утворення СРСР і 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Його демонтували у 2022 році.

Трохи далі встановлено витягнуту по горизонталі стелу з багатофігурною групою, у центрі якої розміщені фігури гетьмана війська запорізького Богдана Хмельницького і московського посла боярина Василя Бутурліна.

"Скульптурні групи з'єднані аркою заввишки 35 м, яка мала символізувати єднання братніх республік Радянського Союзу, передусім російського та українського народів", - пише УІНП.

Чому експерти виступили за демонтаж

В УІНП зазначили, що вказаний архітектурний комплекс був втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про "возз'єднання" України з Росією 1654 року, що, своєю чергою, є модернізованим радянською історіографією варіантом концепції російської дореволюційної історіографії про "возз'єднання" України з Росією на Переяславській раді 1654 року.

"Втілений у монументі міф про "возз'єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям, оскільки фактично Переяславська угода 1654 року була воєнно-політичним союзом, укладеним гетьманом Богданом Хмельницьким із московським царем Олексієм Михайловичем", - йдеться у висновку.

Фахівці вважають, що в радянські часи цей міф, як і ідеологема про Київську Русь - "колиску братніх народів", використовували для підтвердження "вікового прагнення українського народу возз'єднатися з російським", що знайшло своє втілення, окрім іншого, у створенні СРСР та як пропагандистська складова політики створення "нової історичної спільноти - радянського народу".

Тим самим радянська пропаганда намагалася насамперед нівелювати пам'ять про українські державницькі традиції - як часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років, так і часів Української революції 1917-1921 років.

Члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті зробили висновок, що "Арка дружби народів" належить до символіки російської імперської політики та підлягає повному демонтажу.

Спроби декомунізації "Арки дружби народів"