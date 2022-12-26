Після перемоги ми збудуємо в Маріуполі нові, сучасні підприємства, - "Метінвест"

"Після деокупації ми зможемо повернутися до Маріуполя і почати відновлювати наші підприємства, повертати місту світ, а людям - роботу та гідну зарплату. Ми будуватимемо там нову промисловість - більш сучасну та екологічну", - поділився Риженков.

За його словами, до війни одним із стратегічних напрямків роботи компанії була декарбонізація виробництва. Розробка стратегії, яка передбачала низку великих проектів на 30-річну перспективу, досягла фінальної стадії.

"Для фінансування відновлення Маріуполя та його підприємств буде потрібна допомога від уряду та репарації, які ми отримаємо від Росії", - пояснив Риженков.

Як відомо, 16 підприємств групи "Метінвест" у жовтні подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії: вони вимагають притягнення її до відповідальності за руйнування, заподіяні нею активам групи, та справедливу компенсацію за збитки, заподіяні російською агресією. Ще понад 10 підприємств групи подадуть такі позови до кінця року.

Нагадаємо, на початку листопада стартував проект "Відродження Маріуполя". До його реалізації приєднаються міжнародні фінансові організації (Світовий банк, ЄБРР), українська влада та представники великого бізнесу - компанії SCM та "Метінвест". Очікується, що "Відродження Маріуполя" стане наймасштабнішим проектом у Європі з Другої світової війни.