RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После победы мы построим в Мариуполе новые, современные предприятия, -"Метинвест"

Фото: Юрий Рыженков (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Когда Мариуполь будет освобожден от российской оккупации, группа "Метинвест" начнет восстановление разрушенных заводов с использованием современных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова в интервью НВ.

"После деоккупации мы сможем вернуться в Мариуполь и начать восстанавливать наши предприятия, возвращать городу мир, а людям - работу и достойную зарплату. Мы будем строить там новую промышленность - более современную и экологичную", - поделился Рыженков.

По его словам, до войны одним из стратегических направлений работы компании была декарбонизация производства. Разработка стратегии, которая предусматривала ряд крупных проектов на 30-летнюю перспективу, достигла финальной стадии.

"Для финансирования восстановления Мариуполя и его предприятий потребуется помощь от правительства и репарации, которые мы получим от России", - пояснил Рыженков.

Как известно, 16 предприятий группы "Метинвест" в октябре подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России: они требуют привлечения ее к ответственности за разрушения, причиненные ею активам группы, и справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией. Еще более 10 предприятий группы подадут такие иски до конца года.

Напомним, в начале ноября стартовал проект "Возрождение Мариуполя". К его реализации присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса - компании SCM и "Метинвест". Ожидается, что "Возрождение Мариуполя" станет самым масштабным проектом в Европе со Второй мировой войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольМетинвест