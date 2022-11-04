До кінця року чекаємо на нові системи ППО та ПРО, - Кулеба

До кінця року Україна може отримати нові системи ПРО та ППО. Домовленості щодо їх постачання вже перебувають у процесі реалізації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, що поставляє, не зробить оголошення, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО. Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами. Є речі, які на перспективу пропрацьовуються", - зазначив Кулеба.

За його словами, щодо ППО та ПРО також є певні домовленості, які перебувають у стані реалізації.

"Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості", - наголосив глава МЗС.